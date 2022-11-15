参院改革協、１６日初会合
2022年11月15日18時58分
参院選挙区の「１票の格差」是正などを議論する参院改革協議会が１６日、７月の参院選後初の会合を開く。次期参院選に向け、具体策で合意できるかが焦点だ。
違憲状態８件、合憲７件 国会取り組み評価割れ、違憲も１件―参院選「１票の格差」、判決出そろう
協議会は与野党各会派の計１３人で構成。自民党の世耕弘成参院幹事長が座長を務める。
参院改革協、１６日初会合
2022年11月15日18時58分
参院選挙区の「１票の格差」是正などを議論する参院改革協議会が１６日、７月の参院選後初の会合を開く。次期参院選に向け、具体策で合意できるかが焦点だ。
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