【ロンドン時事】１５日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円が買われた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３９円台半ばに上昇した。午前９時現在は１３９円４５～５５銭と、前日午後４時比９０銭の円高・ドル安。