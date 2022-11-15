円、１３９円台半ば ロンドン外為
2022年11月15日18時20分
【ロンドン時事】１５日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円が買われた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３９円台半ばに上昇した。午前９時現在は１３９円４５～５５銭と、前日午後４時比９０銭の円高・ドル安。
円、１３９円台半ば ロンドン外為
2022年11月15日18時20分
【ロンドン時事】１５日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円が買われた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３９円台半ばに上昇した。午前９時現在は１３９円４５～５５銭と、前日午後４時比９０銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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