中日、５位の浜と仮契約 プロ野球・入団交渉
2022年11月15日17時37分
【中日】５位指名の浜将乃介内野手（日本海オセアンリーグ・福井）と契約金３５００万円、年俸７２０万円で仮契約した。（金額は推定）
中日、５位の浜と仮契約 プロ野球・入団交渉
2022年11月15日17時37分
【中日】５位指名の浜将乃介内野手（日本海オセアンリーグ・福井）と契約金３５００万円、年俸７２０万円で仮契約した。（金額は推定）
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