国内男性最高齢の中村茂さん、１１１歳で死去 広島
2022年11月15日17時58分
広島県神石高原町は１５日、男性で国内最高齢だった同町在住の中村茂さんが同日未明に亡くなったと発表した。１１１歳だった。
厚生労働省によると、１１２歳だった奈良市の男性が９月に亡くなって以降、中村さんが男性では国内最高齢だった。
国内男性最高齢の中村茂さん、１１１歳で死去 広島
2022年11月15日17時58分
広島県神石高原町は１５日、男性で国内最高齢だった同町在住の中村茂さんが同日未明に亡くなったと発表した。１１１歳だった。
厚生労働省によると、１１２歳だった奈良市の男性が９月に亡くなって以降、中村さんが男性では国内最高齢だった。
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