円相場、１３９円３３～３３銭 １５日午後５時現在
2022年11月15日17時08分
１５日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３９円３３～３３銭と、前日（１３９円５０～５１銭）に比べ１７銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３９円３３～３３銭 １５日午後５時現在
2022年11月15日17時08分
１５日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３９円３３～３３銭と、前日（１３９円５０～５１銭）に比べ１７銭の円高・ドル安となった。
特集
経済用語
経済
サービス広く対象に 障害時ローミングで報告書案―総務省(11/15 20:32)
「福島事故の教訓どこに」 原発活用方針に反対意見―経産省審議会(11/15 20:26)
「安易なブレーキ」けん制 コロナ８波で―桜田同友会代表幹事(11/15 19:01)
日産サクラ、三菱ｅＫクロスＥＶが受賞 日本自動車殿堂カーオブザイヤー表彰式(11/15 18:30)
第一三共ワクチン、有効性確認 コロナ追加接種用で申請へ(11/15 18:19)
ＩＮＰＥＸ、水素・アンモニア製造で実証施設 ２５年運転開始(11/15 18:04)
実質ＧＤＰ、４期ぶりマイナス ７～９月期、年１．２％減―消費伸び悩み、輸入増加響く(11/15 17:17)
円相場、１３９円３３～３３銭 １５日午後５時現在(11/15 17:08)
２６円高の２万７９９０円１７銭 １５日の平均株価(11/15 15:08)
来年２月、最大１６％値上げ 「ギョーザ」など５１品―味の素冷凍食品(11/15 14:39)
サハリン１も日本の権益維持 ロシア政府、３割出資を承認(11/15 12:09)
円相場、１４０円３５～３６銭 １５日正午現在(11/15 12:07)
３１円高の２万７９９４円６８銭 １５日午前の平均株価(11/15 11:41)
ルノー会長、３社連合強化へ意欲(11/15 11:30)
金融市場への影響は限定的 暗号資産大手破綻で鈴木金融相(11/15 11:23)
国際クルーズ、受け入れ再開へ 業界指針で国交省(11/15 11:23)
Ｇ２０サミット開幕 世界経済、混迷脱却へ議論(11/15 11:17)
サハリン１権益維持を歓迎 松野官房長官(11/15 10:19)
円相場、１４０円０７～０８銭 １５日午前９時現在(11/15 09:07)
燃料税の軽減、複数年継続 航空需要回復へ支援―国交省案(11/15 07:15)
ＩＰＥＦ交渉、初の対面会合 １２月に豪ブリスベンで(11/15 06:02)
ＮＴＴ、次世代通信基盤を一部実用化 来年３月、低遅延サービス(11/15 00:22)
日医工、債務超過３５６億円 田村社長退任へ(11/14 22:25)
無人運転トラック、事業化へ レベル４で実証実験―三井物産(11/14 21:44)
検査不正、４４９件 原発用部材でも発覚―日本製鋼所(11/14 21:38)
上場地銀、６割が増益 与信費用減、債券損益は悪化―９月中間(11/14 20:41)
電通Ｇ、ロシア事業売却 損失３７０億円(11/14 20:41)
株手数料無料化へ 来年度上期に―ＳＢＩ社長(11/14 20:35)
大手銀５社、純利益２９．６％減 三菱ＵＦＪは７割マイナス―９月中間(11/14 20:31)
円反騰、２日で一時８円 基調転換は「時期尚早」―外為市場(11/14 20:31)
ビジネスワイヤ
PR TIMES
コラム・連載