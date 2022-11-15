住友史料館館長の下谷政弘氏死去、７８歳
2022年11月15日16時51分
下谷 政弘氏（しもたに・まさひろ＝住友史料館館長、京都大名誉教授・日本経済論）１４日午前１１時５９分、急性心不全のため、大津市の病院で死去、７８歳。石川県出身。葬儀は近親者のみで執り行う。喪主は妻靖子（やすこ）さん。
住友史料館館長の下谷政弘氏死去、７８歳
2022年11月15日16時51分
下谷 政弘氏（しもたに・まさひろ＝住友史料館館長、京都大名誉教授・日本経済論）１４日午前１１時５９分、急性心不全のため、大津市の病院で死去、７８歳。石川県出身。葬儀は近親者のみで執り行う。喪主は妻靖子（やすこ）さん。
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