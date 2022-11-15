北海道は１５日、新たに１万９０６人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。北海道で１日当たりの新規感染者が１万人を超えるのは初めて。

厚生労働省によると、東京都でも同日、新たに１万１１９６人の感染が確認された。都の新規感染者が１万人を超すのは９月１４日以来、約２カ月ぶり。

新規感染者数は全国的に増加傾向にあり、「第８波」への警戒が強まっている。