１０月の中国小売売上高、０．５％減
2022年11月15日11時19分
【北京時事】中国国家統計局が１５日発表した１０月の小売売上高は、前年同月比０．５％減と、５カ月ぶりにマイナスとなった。厳格な新型コロナウイルス対策が長期化するとの懸念から消費者心理が一段と冷え込んだ。
１０月の中国小売売上高、０．５％減
2022年11月15日11時19分
【北京時事】中国国家統計局が１５日発表した１０月の小売売上高は、前年同月比０．５％減と、５カ月ぶりにマイナスとなった。厳格な新型コロナウイルス対策が長期化するとの懸念から消費者心理が一段と冷え込んだ。
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