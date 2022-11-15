自民党の茂 木 敏 充幹事長は１５日の記者会見で、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）問題に関する被害救済新法の概要について、「今週中に取りまとめができるよう政府に作業の加速を要請している。まとまり次第、与野党の幹事長にお集まりいただき、政府から説明を受けたい」と述べた。