「景気持ち直し、変わらず」 ＧＤＰマイナス成長で松野官房長官
2022年11月15日10時30分
松野博一官房長官は１５日の記者会見で、今年７～９月期の国内総生産（ＧＤＰ）が実質で４四半期ぶりにマイナス成長となったことについて「民需を中心に景気は緩やかに持ち直しているという姿に変わりはない」と述べた。松野氏は「政府としては総合経済対策の裏付けとなる２０２２年度第２次補正予算案の早期成立に全力で取り組む」と強調した。
「景気持ち直し、変わらず」 ＧＤＰマイナス成長で松野官房長官
2022年11月15日10時30分
松野博一官房長官は１５日の記者会見で、今年７～９月期の国内総生産（ＧＤＰ）が実質で４四半期ぶりにマイナス成長となったことについて「民需を中心に景気は緩やかに持ち直しているという姿に変わりはない」と述べた。松野氏は「政府としては総合経済対策の裏付けとなる２０２２年度第２次補正予算案の早期成立に全力で取り組む」と強調した。
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