ウクライナと環境分野で覚書 廃棄物管理で支援へ―西村環境相
2022年11月15日08時56分
【シャルムエルシェイク時事】エジプトのシャルムエルシェイクで開催中の国連気候変動枠組み条約第２７回締約国会議（ＣＯＰ２７）に出席している西村明宏環境相は１４日、ウクライナのルスラン・ストリレツ環境保護・天然資源相と会談し、環境分野での協力に関する覚書に署名した。日本は廃棄物管理などでの支援を検討する。
ウクライナと環境分野で覚書 廃棄物管理で支援へ―西村環境相
2022年11月15日08時56分
【シャルムエルシェイク時事】エジプトのシャルムエルシェイクで開催中の国連気候変動枠組み条約第２７回締約国会議（ＣＯＰ２７）に出席している西村明宏環境相は１４日、ウクライナのルスラン・ストリレツ環境保護・天然資源相と会談し、環境分野での協力に関する覚書に署名した。日本は廃棄物管理などでの支援を検討する。
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