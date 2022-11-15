ＩＰＥＦ交渉、初の対面会合 １２月に豪ブリスベンで
2022年11月15日06時02分
【ワシントン時事】米国主導の新たな経済圏構想「インド太平洋経済枠組み（ＩＰＥＦ）」参加国は、１２月１０日～１５日にオーストラリア東部ブリスベンで対面による初の交渉官会合を開く。米通商代表部（ＵＳＴＲ）が１４日発表した。正式交渉を本格的に始める節目の会合となる。
ＩＰＥＦ交渉、初の対面会合 １２月に豪ブリスベンで
2022年11月15日06時02分
【ワシントン時事】米国主導の新たな経済圏構想「インド太平洋経済枠組み（ＩＰＥＦ）」参加国は、１２月１０日～１５日にオーストラリア東部ブリスベンで対面による初の交渉官会合を開く。米通商代表部（ＵＳＴＲ）が１４日発表した。正式交渉を本格的に始める節目の会合となる。
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