ＮＴＴ、次世代通信基盤を一部実用化 来年３月、低遅延サービス
2022年11月15日00時22分
ＮＴＴは１４日、光技術を利用した次世代通信基盤「ＩＯＷＮ（アイオン）」を一部実用化すると発表した。現在の技術より低遅延通信が可能なサービスを２０２３年３月から提供する。遠隔手術や工場のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）化などでの活用が見込まれる。
ＮＴＴ、次世代通信基盤を一部実用化 来年３月、低遅延サービス
2022年11月15日00時22分
ＮＴＴは１４日、光技術を利用した次世代通信基盤「ＩＯＷＮ（アイオン）」を一部実用化すると発表した。現在の技術より低遅延通信が可能なサービスを２０２３年３月から提供する。遠隔手術や工場のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）化などでの活用が見込まれる。
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