ＮＹ円、１４０円台半ば
2022年11月14日23時53分
【ニューヨーク時事】連休明け１４日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、１ドル＝１４０円台半ばで推移。前週末１１日はベテランズデー（退役軍人の日）に伴い、為替取引は休場だったが、海外市場では一時、１３８円台まで円高が進行。その後は、ドルを買い戻す動きが強まり、円安方向に水準を戻した。午前９時現在は１４０円４０～５０銭と、前営業日の１０日午後５時に比べ５０銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１４０円台半ば
2022年11月14日23時53分
【ニューヨーク時事】連休明け１４日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、１ドル＝１４０円台半ばで推移。前週末１１日はベテランズデー（退役軍人の日）に伴い、為替取引は休場だったが、海外市場では一時、１３８円台まで円高が進行。その後は、ドルを買い戻す動きが強まり、円安方向に水準を戻した。午前９時現在は１４０円４０～５０銭と、前営業日の１０日午後５時に比べ５０銭の円高・ドル安。
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