上場地方銀行７６社・グループの２０２２年９月中間決算が１４日、出そろった。比較可能な７２社・グループの連結純利益（一部は単体）の合計は、前年同期比４．７％増の計５１７２億円となり、６割超が増益を確保した。コロナ禍で倒産に備えて引き当てた与信費用が減り、本業の融資も好調だった。一方、欧米の金利上昇により外国債券の運用が悪化し、国債等関係損益は大半が赤字となった。