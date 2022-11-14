上場地銀、６割が増益 与信費用減、債券損益は悪化―９月中間
2022年11月14日20時41分
上場地方銀行７６社・グループの２０２２年９月中間決算が１４日、出そろった。比較可能な７２社・グループの連結純利益（一部は単体）の合計は、前年同期比４．７％増の計５１７２億円となり、６割超が増益を確保した。コロナ禍で倒産に備えて引き当てた与信費用が減り、本業の融資も好調だった。一方、欧米の金利上昇により外国債券の運用が悪化し、国債等関係損益は大半が赤字となった。
上場地銀、６割が増益 与信費用減、債券損益は悪化―…
2022年11月14日20時41分
上場地方銀行７６社・グループの２０２２年９月中間決算が１４日、出そろった。比較可能な７２社・グループの連結純利益（一部は単体）の合計は、前年同期比４．７％増の計５１７２億円となり、６割超が増益を確保した。コロナ禍で倒産に備えて引き当てた与信費用が減り、本業の融資も好調だった。一方、欧米の金利上昇により外国債券の運用が悪化し、国債等関係損益は大半が赤字となった。
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