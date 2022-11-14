ＩＲジャパン元副社長、アジア開発に東京機械の買収提案か 調査委設置へ
2022年11月14日19時41分
アイ・アールジャパンホールディングスは１４日、元副社長がアジア開発キャピタルに東京機械製作所の買収提案をしていたとの一部報道を受け、外部専門家で構成する第三者委員会を設置すると発表した。委員や調査内容は決まり次第公表する。
ＩＲジャパン元副社長、アジア開発に東京機械の買収提案か 調査…
2022年11月14日19時41分
アイ・アールジャパンホールディングスは１４日、元副社長がアジア開発キャピタルに東京機械製作所の買収提案をしていたとの一部報道を受け、外部専門家で構成する第三者委員会を設置すると発表した。委員や調査内容は決まり次第公表する。
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