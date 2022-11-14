共産・志位氏、１６日からトルコ訪問
2022年11月14日19時30分
共産党は１４日、志位和夫委員長を団長とする訪問団を１６～２１日の日程でトルコに派遣すると発表した。イスタンブールで開催される「第１１回アジア政党国際会議」に出席する。志位氏は記者会見で「（会合で）ロシアのウクライナ侵略の問題、アジアを戦争の心配のない地域にしていく外交戦略について発言していきたい」と述べた。
共産・志位氏、１６日からトルコ訪問
2022年11月14日19時30分
共産党は１４日、志位和夫委員長を団長とする訪問団を１６～２１日の日程でトルコに派遣すると発表した。イスタンブールで開催される「第１１回アジア政党国際会議」に出席する。志位氏は記者会見で「（会合で）ロシアのウクライナ侵略の問題、アジアを戦争の心配のない地域にしていく外交戦略について発言していきたい」と述べた。
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