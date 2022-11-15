国土交通省は１４日、航空会社が負担する航空機燃料税について、１キロリットル当たり１万３０００円に軽減している現行の措置を２０２３年度以降も複数年継続する案をまとめた。新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ航空需要は回復途上にあるとし、訪日外国人旅行者の拡大も見据え、引き続き税制面で支援する考え。



実績「コロナ禍前超えも」 全国旅行支援１カ月―斉藤国交相

航空機燃料税は、航空会社が国内線で使う燃料の量に応じて納める。税額は本来、沖縄と離島路線を除き１キロリットル当たり２万６０００円だが、２１年度に新型コロナ対策として９０００円に軽減する措置を導入。２２年度は軽減措置を延長したものの、税額を１万３０００円に引き上げ、減税幅を縮小した。

政府・与党内には税額を引き上げるべきだとの意見もあり、与党税制調査会で調整する。

政府は感染拡大防止と経済活動の両立を掲げ、１０月には外国人の個人旅行を解禁するなど水際対策を大幅に緩和。国際線を含め航空需要は回復しつつある。国交省は、訪日外国人旅行者数を３０年に６０００万人に増やす目標の達成に向け、税制支援を通じて航空会社の経営基盤強化を図る。