平戸海○― 千代丸 遠 藤 ―○錦 木 正 代○― 高 安

（２―０） （１―１） （０―２） （１―１） （１―１） （１―１）

照 強 ―○ 輝 錦富士○― 竜 電

（０―２） （２―０） （２―０） （１―１）

熱海富 ―○一山本 北勝富○― 若元春

（０―２） （２―０） （１―１） （１―１）

王 鵬○― 東 龍 翠富士○― 佐田海

（１―１） （０―２） （１―１） （１―１）

千代大○― 琴恵光 大栄翔○― 宇 良

（１―１） （１―１） （１―１） （０―２）

琴勝峰○― 隠岐海 明 生 ―○翔 猿

（２―０） （０―２） （０―２） （２―０）

阿武咲○― 碧 山 霧馬山 ―○若隆景

（２―０） （０―２） （１―１） （１―１）

阿 炎○― 千代翔 御嶽海○― 逸ノ城

（２―０） （０―２） （２―０） （１―１）

隆の勝○― 宝富士 豊昇龍○― 玉 鷲

（２―０） （０―２） （２―０） （０―２）

妙義龍 ―○栃ノ心 琴ノ若 ―○貴景勝

（１―１） （１―１） （０―２） （２―０） 休場＝照富士