大相撲九州場所・幕内勝負結果 （２日目）
2022年11月14日18時11分
平戸海○― 千代丸 遠 藤 ―○錦 木 正 代○― 高 安
（２―０） （１―１） （０―２） （１―１） （１―１） （１―１）
照 強 ―○ 輝 錦富士○― 竜 電
（０―２） （２―０） （２―０） （１―１）
熱海富 ―○一山本 北勝富○― 若元春
（０―２） （２―０） （１―１） （１―１）
王 鵬○― 東 龍 翠富士○― 佐田海
（１―１） （０―２） （１―１） （１―１）
千代大○― 琴恵光 大栄翔○― 宇 良
（１―１） （１―１） （１―１） （０―２）
琴勝峰○― 隠岐海 明 生 ―○翔 猿
（２―０） （０―２） （０―２） （２―０）
阿武咲○― 碧 山 霧馬山 ―○若隆景
（２―０） （０―２） （１―１） （１―１）
阿 炎○― 千代翔 御嶽海○― 逸ノ城
（２―０） （０―２） （２―０） （１―１）
隆の勝○― 宝富士 豊昇龍○― 玉 鷲
（２―０） （０―２） （２―０） （０―２）
妙義龍 ―○栃ノ心 琴ノ若 ―○貴景勝
（１―１） （１―１） （０―２） （２―０） 休場＝照富士