６位田中と仮契約 プロ野球・中日
2022年11月14日18時03分
【中日】６位指名の田中幹也内野手（亜大）と契約金３５００万円、年俸７２０万円で仮契約した。（金額は推定）
６位田中と仮契約 プロ野球・中日
2022年11月14日18時03分
【中日】６位指名の田中幹也内野手（亜大）と契約金３５００万円、年俸７２０万円で仮契約した。（金額は推定）
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野球
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