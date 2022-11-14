福島、茨城で震度４
2022年11月14日17時45分
１４日午後５時９分ごろ、三重県南東沖を震源とする地震があり、福島県双葉町、茨城県つくばみらい市などで震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約３５０キロ。地震の規模（マグニチュード）は６．１と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度４＝双葉町、福島県浪江町、つくばみらい市
震度３＝福島県いわき市、水戸市、宮城県岩沼市、宇都宮市、群馬県板倉町、埼玉県熊谷市、千葉市、東京都千代田区、横浜市。
福島、茨城で震度４
2022年11月14日17時45分
１４日午後５時９分ごろ、三重県南東沖を震源とする地震があり、福島県双葉町、茨城県つくばみらい市などで震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約３５０キロ。地震の規模（マグニチュード）は６．１と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度４＝双葉町、福島県浪江町、つくばみらい市
震度３＝福島県いわき市、水戸市、宮城県岩沼市、宇都宮市、群馬県板倉町、埼玉県熊谷市、千葉市、東京都千代田区、横浜市。
特集
社会用語
社会
７月参院選、「合憲」７件目 １票の格差で東京高裁(11/14 19:08)
死因は熱中症 車内放置の２歳女児―大阪府警(11/14 18:46)
塩野義コロナ薬、２２日再審議 国産初飲み薬、７月承認見送り―厚労省(11/14 18:21)
温室ガス削減、閣僚級で協議 気温上昇１．５度に抑制―ＣＯＰ２７(11/14 18:06)
伊田九段、天元奪取にあと１勝 囲碁(11/14 18:00)
爆破予告、裁判２６７件取り消し 東京高裁・地裁、立ち入り制限も(11/14 17:57)
福島、茨城で震度４(11/14 17:45)
心臓移植で募金呼び掛け 両親「娘を助けたい」(11/14 17:37)
東京、新たに４０２５人感染 前週比５３６人増―新型コロナ(11/14 17:04)
署内留置場で被告の男死亡 衣服で首つりか―福岡県警(11/14 16:05)
乳児を揺さぶり重体に 容疑で父親逮捕―岡山県警(11/14 16:05)
ブラジルに捜査員派遣へ 母子殺害容疑の夫潜伏か―大阪府警(11/14 15:31)
喜劇俳優の白木みのるさん死去 「てなもんや三度笠」に出演(11/14 14:27)
京都大名誉教授の柴田光蔵氏死去、８５歳(11/14 14:21)
福島の復興、世界に発信 「日本パビリオン」で展示―ＣＯＰ２７(11/14 13:32)
女湯狙う窃盗団、被害１億円超 防犯カメラなしに着目か―相次ぎメンバー摘発・警視庁(11/14 13:30)
ＩＡＥＡ「来年早期に報告」 処理水安全性、２回目検証―東電福島原発(11/14 12:25)
１３日に近畿で木枯らし１号 気象台(11/14 11:00)
ブラジル人向け税務相談会 愛知県豊橋市〔地域〕(11/14 10:51)
国内感染、週５０万人 前週比１．２５倍―新型コロナ(11/14 10:14)
ピアノで亀井さん１位 重森さん４位―ロン・ティボー音楽コンクール(11/14 08:18)
囲碁の趙善津九段逮捕 妻殴った疑い―警視庁(11/14 00:51)
２歳女児が車内で死亡 ９時間置き去り、熱中症か―大阪(11/13 20:44)
中国公船２隻が領海出る 日本漁船に接近―沖縄・尖閣沖(11/13 20:39)
両陛下、海づくり大会に ３年ぶり現地参加―兵庫(11/13 20:02)
国内感染、新たに６万８４１５人 前週比２５００人増―新型コロナ(11/13 19:17)
秋篠宮ご夫妻が育樹祭出席 大分(11/13 15:18)
兵庫で鳥インフル ４万４０００羽処分(11/13 11:23)
日本への軍事攻撃、４分の３が不安 ウクライナ侵攻受け―新聞通信調査会(11/13 09:36)
神戸山口組系事務所に車 容疑で対立組織組員逮捕―大阪府警(11/12 22:16)
コラム・連載