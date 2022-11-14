東京都は１４日、新たに４０２５人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は前週の月曜日と比べ５３６人増えた。新たな死者は５人。



【新型コロナウイルス都道府県別感染者数・死者数】

都によると、新規感染者の直近１週間平均は７５０１．９人で前週比１３０．１％。都基準による重症者は前日から５人増え、２６人だった。