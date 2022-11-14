男子ゴルフの最新世界ランキングが１３日付で発表され、松山英樹は１９位で前週と変わらなかった。比嘉一貴は８６位、星野陸也は１０８位に浮上。桂川有人は１１５位、稲森佑貴は１１９位に下げた。

１位はロリー・マキロイ（英国）。 （時事）