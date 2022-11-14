堺市東区のマンションで８月、住人の荒牧愛美さん＝当時（２９）＝と長女リリィちゃん＝同（３）＝が殺害された事件で、殺人容疑で国際手配されている夫バルボサ・アンデルソン・ロブソン容疑者（３３）の潜伏先とみられるブラジルに、大阪府警が捜査員を派遣することが１４日、府警への取材で分かった。