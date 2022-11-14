Ｒ＆Ｉ、アルヒを「ＢＢＢ＋」から「Ａ－」に格上げ 方向性は「安定的」
2022年11月14日15時12分
格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）は１４日、アルヒの発行体格付けを「ＢＢＢ＋」から「Ａ－」に引き上げたと発表した。格付けの方向性は「安定的」。Ｒ＆Ｉはアルヒのレーティング・モニターを解除した。
Ｒ＆Ｉ、アルヒを「ＢＢＢ＋」から「Ａ－」に格上げ 方向性は「…
2022年11月14日15時12分
格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）は１４日、アルヒの発行体格付けを「ＢＢＢ＋」から「Ａ－」に引き上げたと発表した。格付けの方向性は「安定的」。Ｒ＆Ｉはアルヒのレーティング・モニターを解除した。
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