京都大名誉教授の柴田光蔵氏死去、８５歳
2022年11月14日14時21分
柴田 光蔵氏（しばた・みつぞう＝京都大名誉教授・ローマ法）８日午後、老衰のため京都市内の自宅で死去、８５歳。京都府出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男博史（ひろし）氏。
京都大名誉教授の柴田光蔵氏死去、８５歳
2022年11月14日14時21分
柴田 光蔵氏（しばた・みつぞう＝京都大名誉教授・ローマ法）８日午後、老衰のため京都市内の自宅で死去、８５歳。京都府出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男博史（ひろし）氏。
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