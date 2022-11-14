豊田通商は１４日、カンボジアに自動車の組み立てを手掛ける「豊田通商マニュファクチャリング（カンボジア）」を設立したと発表した。トヨタ自動車のピックアップトラック「ハイラックス」とスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「フォーチュナー」を製造する。投資額は約３６８０万ドル（約５１億円）。