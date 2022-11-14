元総務官僚の中野氏が出馬表明 浜松市長選
2022年11月14日13時23分
任期満了に伴う来春の浜松市長選で、元総務省都道府県税課長の中野祐介氏（５２）が１４日、同市役所で記者会見し、出馬を表明した。同市長選への立候補を明らかにしたのは中野氏が初めて。
元総務官僚の中野氏が出馬表明 浜松市長選
2022年11月14日13時23分
任期満了に伴う来春の浜松市長選で、元総務省都道府県税課長の中野祐介氏（５２）が１４日、同市役所で記者会見し、出馬を表明した。同市長選への立候補を明らかにしたのは中野氏が初めて。
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