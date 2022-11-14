新監督に戸田氏 Ｊ３相模原
2022年11月14日12時27分
Ｊ３相模原は１４日、元日本代表の戸田和幸氏（４４）が来季の新監督に就任すると発表した。
相模原市出身の戸田氏は現役時代にＪリーグの清水やイングランドのトットナムなどでプレー。日本代表としては２００２年ワールドカップ（Ｗ杯）日韓大会に出場した。引退後は大学などで指導歴がある。
新監督に戸田氏 Ｊ３相模原
2022年11月14日12時27分
Ｊ３相模原は１４日、元日本代表の戸田和幸氏（４４）が来季の新監督に就任すると発表した。
相模原市出身の戸田氏は現役時代にＪリーグの清水やイングランドのトットナムなどでプレー。日本代表としては２００２年ワールドカップ（Ｗ杯）日韓大会に出場した。引退後は大学などで指導歴がある。
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