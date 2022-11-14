ＩＡＥＡ「来年早期に報告」 処理水安全性、２回目検証―東電福島原発
2022年11月14日12時25分
東京電力福島第１原発から出る放射性物質トリチウムを含む処理水の海洋放出計画をめぐり、来日した国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の調査団が１４日、安全性検証のための調査を開始した。ＩＡＥＡ原子力安全局のカルーソ部長は経済産業省や東電の幹部と意見交換し、「来年早期に（調査結果の）報告書を出したい」と説明した。
ＩＡＥＡ「来年早期に報告」 処理水安全性、２回目検証―東電福…
2022年11月14日12時25分
東京電力福島第１原発から出る放射性物質トリチウムを含む処理水の海洋放出計画をめぐり、来日した国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の調査団が１４日、安全性検証のための調査を開始した。ＩＡＥＡ原子力安全局のカルーソ部長は経済産業省や東電の幹部と意見交換し、「来年早期に（調査結果の）報告書を出したい」と説明した。
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