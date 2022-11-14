米女子ゴルフ・談話
2022年11月14日09時54分
◇しっかり準備したい
笹生優花 ショットが安定していたので、その分、良い結果につながったと思う。次週のコースも難しい。しっかり準備していきたい。
◇悔しい
古江彩佳 最後まで集中力が続かなかったのは悔しい。次週は今季最終戦なので頑張りたい。（時事）
米女子ゴルフ・談話
2022年11月14日09時54分
◇しっかり準備したい
笹生優花 ショットが安定していたので、その分、良い結果につながったと思う。次週のコースも難しい。しっかり準備していきたい。
◇悔しい
古江彩佳 最後まで集中力が続かなかったのは悔しい。次週は今季最終戦なので頑張りたい。（時事）
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