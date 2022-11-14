Ｗ杯に向けリーグ中断 欧州サッカー
2022年11月14日08時20分
【ロンドン時事】サッカーの大半の欧州各国主要リーグは１４日から、ワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会（２０日開幕）に向けて中断期間に入った。Ｗ杯は通例、欧州のシーズン終了後の６～７月に開催されるが、今回は酷暑を避けるため異例の１１月に開幕する。
Ｗ杯に向けリーグ中断 欧州サッカー
2022年11月14日08時20分
【ロンドン時事】サッカーの大半の欧州各国主要リーグは１４日から、ワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会（２０日開幕）に向けて中断期間に入った。Ｗ杯は通例、欧州のシーズン終了後の６～７月に開催されるが、今回は酷暑を避けるため異例の１１月に開幕する。
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