高木、女子１０００は３位 Ｗ杯スケート
2022年11月13日23時04分
【スタバンゲル（ノルウェー）時事】スピードスケートのワールドカップ（Ｗ杯）開幕戦は１３日、ノルウェーのスタバンゲルで最終日が行われ、女子１０００メートルで北京五輪金メダルの高木美帆（日体大職）は１分１６秒４１で３位だった。
山根佳子（登寿ホールディングス）は１８位、菊池純礼（富士急）は１９位。
高木、女子１０００は３位 Ｗ杯スケート
2022年11月13日23時04分
【スタバンゲル（ノルウェー）時事】スピードスケートのワールドカップ（Ｗ杯）開幕戦は１３日、ノルウェーのスタバンゲルで最終日が行われ、女子１０００メートルで北京五輪金メダルの高木美帆（日体大職）は１分１６秒４１で３位だった。
山根佳子（登寿ホールディングス）は１８位、菊池純礼（富士急）は１９位。
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