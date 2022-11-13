伊藤園女子ゴルフ・談話
2022年11月13日20時11分
◇自分のプレーはできた
岸部桃子 たくさんの人が応援してくれた中で優勝できなかったのは悔しいが、落ち着いて自分のプレーはできた。そこは自信になった。
伊藤園女子ゴルフ・談話
2022年11月13日20時11分
◇自分のプレーはできた
岸部桃子 たくさんの人が応援してくれた中で優勝できなかったのは悔しいが、落ち着いて自分のプレーはできた。そこは自信になった。
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