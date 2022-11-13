【楽天】３年目の小深田は１３００万円増の５０００万円で更改した。３年連続で規定打席に到達し、盗塁数もチームトップの２１。来季は４０盗塁を目標に掲げ「盗塁王を取りたい。競った場面でスタートを切ってチャンスを広げる盗塁を増やしていけたら」と意気込んだ。（金額は推定）