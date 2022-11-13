中日、７位福永と仮契約 プロ野球
2022年11月13日19時40分
【中日】７位指名の福永裕基内野手（日本新薬）と契約金３０００万円、年俸７２０万円で仮契約した。（金額は推定）
中日、７位福永と仮契約 プロ野球
2022年11月13日19時40分
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野球
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