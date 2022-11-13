パリ五輪の卓球シングルス国内選考ポイントを懸けた全農カップ・トップ３２船橋大会最終日は１３日、千葉・船橋市総合体育館で行われ、男子は張本智和（ＩＭＧ）が優勝した。準決勝で篠塚大登に４―３で競り勝ち、決勝は田中佑汰（ともに愛知工大）を４―０で下した。

女子決勝は早田ひな（日本生命）と平野美宇（木下グループ）が対戦。伊藤美誠（スターツ）は５位決定戦で敗れて６位だった。