大相撲九州場所初日（１３日、福岡国際センター）

照ノ富士が休場して横綱不在。２大関は明暗が分かれ、貴景勝は大栄翔を難なく下したものの、かど番の正代は新小結の翔猿に屈した。３関脇は、大関復帰を目指す御嶽海が明生に完勝。豊昇龍は琴ノ若に逆転勝ちしたが、大関の座をうかがう若隆景は高安に敗れた。先場所優勝の玉鷲も黒星。