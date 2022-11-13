大相撲九州場所・十両取組表（２日目）
2022年11月13日18時28分
西 東
湘南海―対馬洋
狼 雅―豪ノ山
島津海―徳勝龍
貴健斗―欧勝馬
炎 鵬―千代栄
大翔鵬―魁 勝
荒篤山―大奄美
志摩海―栃武蔵
北の若―金峰山
北青鵬―天空海
豊 山―千代国
英乃海―剣 翔
武将山―水戸龍
美ノ海―東白龍
大相撲九州場所・十両取組表（２日目）
2022年11月13日18時28分
西 東
湘南海―対馬洋
狼 雅―豪ノ山
島津海―徳勝龍
貴健斗―欧勝馬
炎 鵬―千代栄
大翔鵬―魁 勝
荒篤山―大奄美
志摩海―栃武蔵
北の若―金峰山
北青鵬―天空海
豊 山―千代国
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