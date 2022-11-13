逆転で賞金王の可能性を残す星野は、今季２勝目を逃した。パットの読みが合わない中でもスコアを崩さず、２位スタートから石川とのプレーオフへ。しかし、２ホール目でフェアウエーからの第２打をバンカーへ打ち込んだことが響き、敗れた。「いい位置から、いいショットを打てなかった」と悔しがった。

それでも、今回の成績で賞金ランキングは２位に浮上。残り３戦に向け、「調子はすごくいい。もう１勝する」と気持ちを入れ直した。