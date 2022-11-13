スポーツクライミングの複合ジャパンカップ最終日は１３日、愛媛・石鎚クライミングパークＳＡＩＪＯで男女決勝が行われ、女子は森秋彩（茨城県連盟）、男子は安楽宙斗（千葉・八千代高）が共に初優勝した。女子の野中生萌は３位。

今大会は、２０２４年パリ五輪で実施される複合のボルダリングとリード各種目の成績に応じたポイントを合計して争われた。森は２種目でトップとなり、安楽はボルダリングで２位、リードで１位だった。