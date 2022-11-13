照 強 ―○東白龍 遠 藤 ―○竜 電 貴景勝○― 大栄翔

（０―１） （１―０） （０―１） （１―０） （１―０） （０―１）

平戸海○― 熱海富 錦 木 ―○錦富士

（１―０） （０―１） （０―１） （１―０）

輝 ○― 東 龍 北勝富 ―○佐田海

（１―０） （０―１） （０―１） （１―０）

一山本○― 王 鵬 若元春○― 翠富士

（１―０） （０―１） （１―０） （０―１）

琴恵光○― 隠岐海 宇 良 ―○霧馬山

（１―０） （０―１） （０―１） （１―０）

千代大 ―○琴勝峰 玉 鷲 ―○逸ノ城

（０―１） （１―０） （０―１） （１―０）

阿武咲○― 千代翔 明 生 ―○御嶽海

（１―０） （０―１） （０―１） （１―０）

碧 山 ―○阿 炎 琴ノ若 ―○豊昇龍

（０―１） （１―０） （０―１） （１―０）

隆の勝○― 栃ノ心 若隆景 ―○高 安

（１―０） （０―１） （０―１） （１―０）

宝富士 ―○妙義龍 翔 猿○― 正 代

（０―１） （１―０） （１―０） （０―１） 休場＝照富士