大相撲九州場所・幕内勝負結果 （初日）
2022年11月13日18時13分
照 強 ―○東白龍 遠 藤 ―○竜 電 貴景勝○― 大栄翔
（０―１） （１―０） （０―１） （１―０） （１―０） （０―１）
平戸海○― 熱海富 錦 木 ―○錦富士
（１―０） （０―１） （０―１） （１―０）
輝 ○― 東 龍 北勝富 ―○佐田海
（１―０） （０―１） （０―１） （１―０）
一山本○― 王 鵬 若元春○― 翠富士
（１―０） （０―１） （１―０） （０―１）
琴恵光○― 隠岐海 宇 良 ―○霧馬山
（１―０） （０―１） （０―１） （１―０）
千代大 ―○琴勝峰 玉 鷲 ―○逸ノ城
（０―１） （１―０） （０―１） （１―０）
阿武咲○― 千代翔 明 生 ―○御嶽海
（１―０） （０―１） （０―１） （１―０）
碧 山 ―○阿 炎 琴ノ若 ―○豊昇龍
（０―１） （１―０） （０―１） （１―０）
隆の勝○― 栃ノ心 若隆景 ―○高 安
（１―０） （０―１） （０―１） （１―０）
宝富士 ―○妙義龍 翔 猿○― 正 代
（０―１） （１―０） （１―０） （０―１） 休場＝照富士