岸田首相「中国が日本の主権侵害」 東アジアサミット
2022年11月13日17時56分
【プノンペン時事】岸田文雄首相は１３日午前（日本時間同日午後）、カンボジア・プノンペンで開催された東アジアサミットで、覇権主義的行動を強める中国に関し、「東シナ海で中国による日本の主権を侵害する活動が継続、強化されている」と名指しで批判した。台湾への軍事的圧力を念頭に「台湾海峡の平和と安定も、地域の安全保障に直結する重要な問題だ」と指摘した。
岸田首相「中国が日本の主権侵害」 東アジアサミット
2022年11月13日17時56分
【プノンペン時事】岸田文雄首相は１３日午前（日本時間同日午後）、カンボジア・プノンペンで開催された東アジアサミットで、覇権主義的行動を強める中国に関し、「東シナ海で中国による日本の主権を侵害する活動が継続、強化されている」と名指しで批判した。台湾への軍事的圧力を念頭に「台湾海峡の平和と安定も、地域の安全保障に直結する重要な問題だ」と指摘した。
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