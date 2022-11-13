野志克仁氏 松山市長選当選者

任期満了に伴う松山市長選が１３日告示され、午後５時に立候補の届け出を締め切った結果、無所属で現職の野志克仁氏（５５）＝自民、公明、国民民主推薦＝以外に届け出がなく、無投票で野志氏の４選が決まった。市選挙管理委員会によると、同市長選が無投票になったのは戦後初めて。



現新２氏の争い 愛媛知事選

野志氏は、少子化対策や子育て支援の拡充、市中心街のにぎわい創出を公約の柱に掲げた。共産党が候補者の擁立を模索したが、人選が難航し断念した。