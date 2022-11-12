▽栃木 佐野日大２―１宇都宮短大付（佐野日大は６年ぶり９度目の出場）

▽千葉 日体大柏２―０市船橋（日体大柏は初出場）

▽東京Ａ 国学院久我山３―１実践学園（国学院久我山は３年ぶり９度目の出場）

▽東京Ｂ 成立学園２―１国士舘（成立学園は１７年ぶり３度目の出場）

▽山梨 山梨学院２―１帝京三（山梨学院は３年連続９度目の出場）

▽岐阜 帝京大可児２―１各務原（帝京大可児は４年連続９度目の出場）

▽静岡 浜松開誠館２―０藤枝東（浜松開誠館は４年ぶり２度目の出場）

▽愛知 東邦１―１（ＰＫ５―４）東海学園（東邦は４年ぶり７度目の出場）

▽滋賀 近江４―１草津東（近江は２年ぶり２度目の出場）

▽京都 東山３―０京都橘（東山は２年連続５度目の出場）

▽大阪 履正社２―１興国（履正社は２年ぶり４度目の出場）

▽徳島 徳島市立６―０徳島商（徳島市立は２年ぶり１９度目の出場）

▽香川 四国学院大香川西３―１高松東（四国学院大香川西は４年ぶり１２度目の出場）

▽福岡 飯塚１―０東福岡（飯塚は初出場）

▽熊本 大津４―０ルーテル学院（大津は２年連続１９度目の出場）

▽鹿児島 神村学園２―１鹿児島実（神村学園は６年連続１０度目の出場）