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サッカー全国高校選手権地区大会決勝（１２日）

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サッカー全国高校選手権地区大会決勝（１２日）

2022年11月12日19時12分

　▽栃木　佐野日大２―１宇都宮短大付（佐野日大は６年ぶり９度目の出場）
　▽千葉　日体大柏２―０市船橋（日体大柏は初出場）
　▽東京Ａ　国学院久我山３―１実践学園（国学院久我山は３年ぶり９度目の出場）
　▽東京Ｂ　成立学園２―１国士舘（成立学園は１７年ぶり３度目の出場）
　▽山梨　山梨学院２―１帝京三（山梨学院は３年連続９度目の出場）
　▽岐阜　帝京大可児２―１各務原（帝京大可児は４年連続９度目の出場）
　▽静岡　浜松開誠館２―０藤枝東（浜松開誠館は４年ぶり２度目の出場）
　▽愛知　東邦１―１（ＰＫ５―４）東海学園（東邦は４年ぶり７度目の出場）
　▽滋賀　近江４―１草津東（近江は２年ぶり２度目の出場）
　▽京都　東山３―０京都橘（東山は２年連続５度目の出場）
　▽大阪　履正社２―１興国（履正社は２年ぶり４度目の出場）
　▽徳島　徳島市立６―０徳島商（徳島市立は２年ぶり１９度目の出場）
　▽香川　四国学院大香川西３―１高松東（四国学院大香川西は４年ぶり１２度目の出場）
　▽福岡　飯塚１―０東福岡（飯塚は初出場）
　▽熊本　大津４―０ルーテル学院（大津は２年連続１９度目の出場）
　▽鹿児島　神村学園２―１鹿児島実（神村学園は６年連続１０度目の出場）

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