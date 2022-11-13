自動車の世界ラリー選手権（ＷＲＣ）今季最終第１３戦、ラリー・ジャパン最終日は１３日、愛知県豊田市などで第１５～１９競技区間が行われ、トヨタ育成で愛知県出身の勝田貴元が４位からスタートし、トヨタ勢で最高の３位に入った。表彰台は６月のサファリラリー・ケニア以来今季２度目、通算３度目。ティエリー・ヌービル（ベルギー、現代）が今季２勝目を挙げた。