福建省トップに周祖翼氏 中国
2022年11月13日14時47分
【北京時事】中国共産党は、福建省トップの党委員会書記に、人事社会保障相だった周祖翼氏（５７）を充てる人事を決めた。国営新華社通信が１３日、伝えた。周氏は学者出身で、これまでに党中央組織部の副部長などを務めた。
福建省トップに周祖翼氏 中国
2022年11月13日14時47分
【北京時事】中国共産党は、福建省トップの党委員会書記に、人事社会保障相だった周祖翼氏（５７）を充てる人事を決めた。国営新華社通信が１３日、伝えた。周氏は学者出身で、これまでに党中央組織部の副部長などを務めた。
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福建省トップに周祖翼氏 中国(11/13 14:47)
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バイデン米大統領、途上国支援を倍増 温室ガス削減、達成に意欲(11/12 08:26)
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