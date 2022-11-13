日本、男子リレー２位 ショートトラック
2022年11月13日12時49分
スピードスケート・ショートトラックの四大陸選手権は１２日、米ユタ州ソルトレークシティーで行われ、男子５０００メートルリレー決勝で日本（林、岩佐、重弘、吉永）が２位に入った。男子１０００メートル決勝では岩佐暖（きらぼし銀行）が４位。 （時事）
日本、男子リレー２位 ショートトラック
2022年11月13日12時49分
スピードスケート・ショートトラックの四大陸選手権は１２日、米ユタ州ソルトレークシティーで行われ、男子５０００メートルリレー決勝で日本（林、岩佐、重弘、吉永）が２位に入った。男子１０００メートル決勝では岩佐暖（きらぼし銀行）が４位。 （時事）
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